Morabanc Andorra - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en büyük ikinci turnuvası olarak kabul edilen EuroCup'ta destan yazan Frutti Extra Bursaspor, İspanya'da Andorra ile tarihi bir maça çıkacak.

Avrupa'daki ikinci sezonunda ilk kez play-off'a yükselen ve deplasmanda 2 tur atlayıp yarı finale çıkmayı başaran Potanın Timsahları, Andorra'da final vizesi arayacak.

ANDORRA-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Morabanc Andorra - Bursaspor maçı 3 Mayıs Salı akşamı TSİ 21.00'de başlayacak. Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

BURSA'NIN YARI FİNAL YOLU

Bursaspor, Son 16 Turu'nda Sırbistan deplasmanında Partizan'ı uzatmada 103-95, geçen hafta da Cedevita'yı Slovenya'da 85-83 yenerek, kupada adını son 4 takım arasında yazdırmıştı.

KAZANIRSA FİNAL MAÇI DA DEPLASMANDA

Avrupa'da tarih yazan Frutti Extra Bursaspor, Morabanc Andorra'yı da deplasmanda elerse, finalde; Valencia- Virtus Bologna maçının galibiyle, yine tek maç şeklinde deplasmanda karşılaşacak. Final maçı, 11 Mayıs'ta oynanacak.