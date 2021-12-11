Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı canlı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanacak derbide Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor.

G.SARAY 32-40 F.BAHÇE (2. Periyot oynanıyor)

1. periyot sonucu: Galatasaray 20-24 Fenerbahçe

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığıkarşılaşma, saat 20.15'te başladı. Müsabaka, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanıyor.

Ligde 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya 21 puanla lider girdi. Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan ve 4'ünü kaybeden Galatasaray Nef ise 18 puanla 4. basamakta yer aldı.

Son maçlarına Avrupa kupalarında çıkan 2 takım, sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Rusya ekibi Zenit'i deplasmanda 86-80 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK mateco'yu ağırlayan sarı-kırmızılı takım ise rakibine 87-75 üstünlük kurdu ve lider olarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.