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Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı canlı

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 12. hafta karşılaşmaları ile devam ediyorç Günün önemli maçında Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko karşı karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:16 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 21:01
Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı canlı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanacak derbide Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor.

G.SARAY 32-40 F.BAHÇE (2. Periyot oynanıyor)

1. periyot sonucu: Galatasaray 20-24 Fenerbahçe

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığıkarşılaşma, saat 20.15'te başladı. Müsabaka, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanıyor.

Ligde 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya 21 puanla lider girdi. Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan ve 4'ünü kaybeden Galatasaray Nef ise 18 puanla 4. basamakta yer aldı.

Son maçlarına Avrupa kupalarında çıkan 2 takım, sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Rusya ekibi Zenit'i deplasmanda 86-80 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK mateco'yu ağırlayan sarı-kırmızılı takım ise rakibine 87-75 üstünlük kurdu ve lider olarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

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