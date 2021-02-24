Haberler Basketbol Beşiktaş HDI Sigorta 80-69 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

80-69 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 21. haftasında , 'u 80-69 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 17:49
Beşiktaş HDI Sigorta 80-69 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 21. haftasında , 'u 80-69 yendi.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür

Hakemler: , ,

Beşiktaş HDI Sigorta: 5, 21, 10, 1, 5, 16, 6, 6, 10

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 12, Ladin Özel 15, Sude Güler, Öykü Taşkın 26, Sinem Karacan 2, Gülfer Tokatlı 9, İlknur Yıldızhan 5, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan, Güneş Köksal

1. Periyot: 27-18

Devre: 48-32

3. Periyot: 59-55

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