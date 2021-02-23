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FIBA 'ndeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 'da oynanacak

(FIBA), 'ndeki çeyrek final karşılaşmalarına ve Macaristan'ın ev sahipliği yapacağını açıklarken, Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray arasındaki dev derbinin de İspanya'da oynanacağı duyuruldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 19:07
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi İspanya'da oynanacak

(FIBA), 'ndeki çeyrek final karşılaşmalarına ve Macaristan'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray eşleşmesinin ilk maçı 17 Mart'ta İspanya'nın kentindeki 'da gerçekleştirilecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart'ta yine aynı salonda oynanacak.

Çeyrek finaldeki - eşleşmesi Salamanca'da, - ile - eşleşmelerinin maçları ise Macaristan'ın şehrinde yapılacak.

Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek 'de boy gösterecek.

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