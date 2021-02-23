Haberler Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki 3 maç Kayseri'de

'ndaki 3 maç 'de

'nda son 16 turu ile çeyrek finallerde oynanması gereken 3 müsabaka, ev sahipliğinde oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 17:34
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki 3 maç Kayseri'de

'nda son 16 turu ile çeyrek finallerde oynanacak 3 maça ev sahipliği yapacak. 'ndan (FIBA) yapılan yazılı açıklamaya göre, son 16 turu ve çeyrek final karşılaşmaları , ve 'da oynanacak. 16 Mart tarihinde ve ile ve Saint-Amand Hainaut Basket arasında oynanacak olan son 16 tur maçları Kayseri'de oynanacak. Bu eşleşmelerin galiplerinin karşılaşacağı çeyrek final müsabakası da 18 Mart'ta Kayseri'de oynanacak. Son 16 turundaki diğer karşılaşmalar ise Romanya ve İspanya'da gerçekleştirilecek. Kayseri'deki karşılaşmalara ev sahipliği yapılacak.



SON DAKİKA