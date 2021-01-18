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: 89 - 63 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, karşılaştı. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleyi 89-63 kazandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:45
Galatasaray Basket Landes: 89 - 63 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, 'ndaki üçüncü maçında ile karşı karşıya geldi. Palais des Sports du Prado'da oynanan karşılaşmayı 89-63 kazanan sarı-kırmızılılar gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Palais des Sports du Prado
Hakemler: xx, xx, xx
Galatasaray: Asena xx 9, x, xx 8, xx 5, xx 9, xxx 16, xx 10, xx 7, Mısra x, Mercedes Russell xx 15, Angel McCoughtry xx 10
Başantrenör: Efe Güven
Basket Landes: Ana Suarez xx 7, Gaye xx 11, Turcinovic x 2, Jovanovic x 3, Dumerc x 5, Vukosavljevic xx 13, Ayim xx 12, Plouffe xx 8, Paget x, Chery x 2
Başantrenör: Julie Barennes
1. Periyot: 34-22 (Galatasaray lehine)
Devre: 50-33 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 75-46 (Galatasaray lehine)

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