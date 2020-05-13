Ufuk Sarıca'dan tescil sonrası ilk sözler "Alınan karar..."
ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın tecrübeli çalıştırıcısı Ufuk Sarıca içerisinden geçtiğimiz süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Basketbol liglerinin tescil edilmesine dair de konuşan koç, "Üzüntülü olsak da bu şartlarda alınan karar doğru" dedi.
ING Basketbol Ligi'nde yaklaşık 2 aydır durdurulmak zorunda kalınan sezon, corona virüsü salgını yüzünden şampiyon ilan edilmeden bitirilirken, yılın en flaş takımı Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, taraftara güzel günlerde görüşmek üzere mesajını verdi. Yaşanan olağanüstü koşullardan ötürü doğru bir karar alındığını belirten Sarıca, "Normal şartlarda değiliz. Günlük hayatta bile sosyal mesafeleri konuştuğumuz bir dönemde basketbol gibi yakın temas sporunu sürdürmek şimdilik mümkün gözükmüyordu. Üzüntülü olsak da bu şartlarda alınan karar doğru" dedi.
Daha önce şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırdığı yeşil-kırmızılılara 3 yıl aradan sonra dönüp tekrar zirve yarışına ortak etmişken beklenmedik bir şekilde sezonu noktalamak zorunda kalan Ufuk Sarıca, "Karşıyaka'ya ve Süper Lig'e 3 sene sonra yeni bir heyecan getirmiştik. Avrupa'da kupa için müthiş bir seriyle son 4'e kalıp, uzun süre lider götürdüğümüz ligde de 23. hafta itibariyle ikinci sıradaydık. Emeği geçen herkese, oyuncularımıza, teknik ekibime, yönetime, sponsorumuza ve tabi ki taraftarımıza teşekkür ediyorum. Güzel günlerde tekrar başlarız" mesajını verdi.
AVRUPA ŞANSSIZLIĞI
Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa'da kupa kazanmaya ikinci kez yaklaşsa da şanssızlığı kıramadı. Sarıca'nın kulüpte göreve geldiği ilk yıl olan 2012-13 sezonunda FIBA Eurochallenge Cup'ta Final Four'a çıkan Kaf-Kaf, ev sahibi olduğu finalde Krasnye Krylia önünde üçüncü periyotta 17 sayı farkla öne geçip Avrupa'da tarihinin ilk kupasına çok yaklaştı. Bu dakikalarda parkeye tribünden atılan bir su şişesi nedeniyle oyun uzun süre dururken Rus ekibi dönüşte farkı eritip öne geçti.
Karşıyaka son topu sayıya çeviremeyince salondan 77-76 mağlup ayrılıp kupadan oldu. Bu sezon yine Sarıca yönetiminde hem Süper Lig'de hem Avrupa'da galibiyet rekoru kıran Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ta üst üste 13 galibiyetlik seriyle 7 yıl sonra yeniden yarı finale çıktı. Yeşil-kırmızılıların kupayı kazanmaya en büyük aday olarak gösterildiği organizasyon corona virüsü salgını yüzünden 12 Mart'ta durup ardından yeni sezon öncesi eylül ayının sonuna ertelendi. Kupanın geleceğine salgın karar verecek.
- 13.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ufuk Sarıca'dan tescil sonrası ilk sözler "Alınan karar..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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