Vasturia Zalgiris’te
Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Steve Vasturia'yı renklerine bağladı.
Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Steve Vasturia'yı renklerine bağladı. 25 yaşındaki Vasturia ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Oyun kurucu ve şutör olarak görev yapabilen 1,96 metre boyundaki oyuncu, bu sezon Alman ekibi Rasta Vechta ile 13,4 sayı, 4,9 asist, 3,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.
- 4.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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