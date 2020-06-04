Vasturia Zalgiris’te

Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Steve Vasturia'yı renklerine bağladı. 25 yaşındaki Vasturia ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Oyun kurucu ve şutör olarak görev yapabilen 1,96 metre boyundaki oyuncu, bu sezon Alman ekibi Rasta Vechta ile 13,4 sayı, 4,9 asist, 3,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.