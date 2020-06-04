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04 Haziran 2020, Perşembe
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Vasturia Zalgiris’te

Vasturia Zalgiris’te

Litvanya'nın , 'li oyuncu 'yı renklerine bağladı.

Litvanya'nın , 'li oyuncu 'yı renklerine bağladı. 25 yaşındaki Vasturia ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Oyun kurucu ve şutör olarak görev yapabilen 1,96 metre boyundaki oyuncu, bu sezon Alman ekibi Rasta Vechta ile 13,4 sayı, 4,9 asist, 3,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.

  1. 4.6.2020
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