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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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efsanesi

Vassilis Spanoulis efsanesi

Yunan ekibi 'un yıldız basketbolcusu , Euroleague'de son 10 yılın takımına seçildi. 37 yaşındaki basketbolcu Euroleague'de Panathinaikos ve Olympiakos formaları ile toplam 324 maça çıktı ve 3 kez de şampiyonluk yaşadı.

Yunan ekibi 'un yıldız basketbolcusu , Euroleague'de son 10 yılın takımına seçildi. 37 yaşındaki basketbolcu Euroleague'de Panathinaikos ve Olympiakos formaları ile toplam 324 maça çıktı ve 3 kez de şampiyonluk yaşadı.
  1. 13.5.2020
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