Ufuk Sarıca: Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun
A Milli Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Fenerbahçe Beko'nun koronavirüs açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu. Sarıca, Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
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