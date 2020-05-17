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17 Mayıs 2020, Pazar
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Obra’dan teşekkür telefonu

Obra’dan teşekkür telefonu

F.Bahçe Beko'daki geleceği belirsizliğini koruyan koç , Başkan 'un "O bizim yaşayan efsanemiz. Bizde onun kredisi sonsuzdur. Burası onun evi. Kalmak istediği sürece burada kalabilir" sözleri üzerine başkanı arayarak teşekkür etti.

F.Bahçe Beko'daki geleceği belirsizliğini koruyan koç , Başkan 'un "O bizim yaşayan efsanemiz. Bizde onun kredisi sonsuzdur. Burası onun evi. Kalmak istediği sürece burada kalabilir" sözleri üzerine başkanı arayarak teşekkür etti. Korona virüs nedeniyle ligler iptal edilince ülkesi 'a dönen Obra'nın, dünya genelindeki olumsuz sürecin atlatılmasını bekleyeceği öğrenildi. Ülkesinde Obradovic'in taraftarı olduğu Partizan kulübüyle ile anlaştığı ileri sürülüyor.
  1. 17.5.2020
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