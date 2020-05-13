Fenerbahçe'den Milano'ya transfer!

Bu sezon basketbol şubesinde istediği başarıyı sergileyemeyen Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle Basketbol Ligi'nin de sonlandırılmasının ardından bütçede küçülmeye gidebilir.

Basketmarche.it adlı internet sitesi, sarı lacivertlilerin maaşlarda indirime gitmesi halinde Gigi Datome'nin ayrılık kararı alabileceğini duyurdu. Öte yandan Datome'nin akıbetinin Olimpia Milano tarafından ilgiyle takip edildiği aktarıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

"Olimpia Milano, Fenerbahçe'yi gözlemliyor. Gigi Datome geri dönecek mi?

Milano, Fenerbahçe'de yaşanan olayları dikkatle takip ediyor ve Gigi Datome'nin geri dönüşü için olasılıkları inceliyor.

Şu anda basketbol adına her şey engellendi. Ayrıca, Türk kulübü, bütçesinde %50 indirime gitmeyi planlıyor. Eğer bu indirim teyid edilirse işler tamamen değişebilir.

İtalya Milli Takımı kaptanı, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile 2022'ye dek kontrat yaptı ve anlaşmasını yenilemeden önce de Milano, oyuncu ile ilgileniyordu."