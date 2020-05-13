Fenerbahçe'den flaş transfer! Galatasaraylı efsanenin oğlu...

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada önceliğini teknik direktör ve hoca adaylarına veren Kanarya'da, sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor... Buna göre Fenerbahçe, Galatasaraylı efsane ismin oğlu ile beraber, bir forvet için yoğun uğraşlar veriyor. İşte Fenerbahçe'nin düşündüğü o 2 isim ve sürprizler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:59
Güncelleme: 13.05.2020 13:18
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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Son 6 sezonda herhangi bir kupa kaldıramayan Kanarya, gelecek sezon için kadrosunu yıldızlarla doldurmayı planlıyor...
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Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada mali olarak zarara uğrayan Kanarya, hem mevcut tabloyu göz önünde bulunduracak, hem de transferde cürretkar davranacak.
UEFA'nın FFP konusunda esneklik sağlamasını bekleyen sarı lacivertli yönetim, bu kararın resmi olarak açıklanmasının ardından bomba transferlerini birer birer patlatmayı hedefliyor.
Bu bağlamda birçok yıldız ile temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe için bu kez gelen iddialar Rumen basınından...
Digisport.ro adlı internet sitesinde yer verilen habere göre Fenrbahçe, Vedat Muriqi'nin satışının ardından kazanacağı parayla bir dolu transfer yapmayı düşünüyor. Bunlardan 2'si de 10 numara ve forvet mevkine olacak.