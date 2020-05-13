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Fenerbahçe'den flaş transfer! Galatasaraylı efsanenin oğlu...

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada önceliğini teknik direktör ve hoca adaylarına veren Kanarya'da, sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor... Buna göre Fenerbahçe, Galatasaraylı efsane ismin oğlu ile beraber, bir forvet için yoğun uğraşlar veriyor. İşte Fenerbahçe'nin düşündüğü o 2 isim ve sürprizler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:59 Güncelleme: 13.05.2020 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





