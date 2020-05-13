Fenerbahçe transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...
Fenerbahçe'de son dakika transer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırmasına başlayan sarı lacivertliler, transfer için dört koldan saldırıyor. Öte yandan Kanarya, listesinin en üst sırasına Süper Lig'in yıldızını koyduğu ve transfer için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı. İşte o isim ve detaylar...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe 2020-21 sezonu öncesinde elini sıkı tutuyor... 6 sezondur herhangi bir kupa ile tanışamayan Kanarya, transferde büyük oynuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'de rota hem yeni teknik direktör, hem de yeni transferlere çevrilmiş durumda.
Kadrosunda büyük bir rezisyona gidecek Fenerbahçe, elindeki 'fazlalık' gördüğü isimleri gönderecek.
Bunun yanı sıra, Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle iletişime geçen Fenerbahçeli yetkililerin, Süper Lig'in yıldız ismi için dört koldan saldırdığı ifade edildi.
Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük koltuğuna geçmesi beklenilen Emre Belözloğlu'nun da çok istediği bu transfer için Medipol Başakşehir ile görüşmeler başladı.