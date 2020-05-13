Fenerbahçe transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

Fenerbahçe'de son dakika transer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırmasına başlayan sarı lacivertliler, transfer için dört koldan saldırıyor. Öte yandan Kanarya, listesinin en üst sırasına Süper Lig'in yıldızını koyduğu ve transfer için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı. İşte o isim ve detaylar...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:32
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

Fenerbahçe 2020-21 sezonu öncesinde elini sıkı tutuyor... 6 sezondur herhangi bir kupa ile tanışamayan Kanarya, transferde büyük oynuyor.

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Fenerbahçe transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'de rota hem yeni teknik direktör, hem de yeni transferlere çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

Kadrosunda büyük bir rezisyona gidecek Fenerbahçe, elindeki 'fazlalık' gördüğü isimleri gönderecek.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

Bunun yanı sıra, Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle iletişime geçen Fenerbahçeli yetkililerin, Süper Lig'in yıldız ismi için dört koldan saldırdığı ifade edildi.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük koltuğuna geçmesi beklenilen Emre Belözloğlu'nun da çok istediği bu transfer için Medipol Başakşehir ile görüşmeler başladı.

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