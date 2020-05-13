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Fenerbahçe transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

Fenerbahçe'de son dakika transer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırmasına başlayan sarı lacivertliler, transfer için dört koldan saldırıyor. Öte yandan Kanarya, listesinin en üst sırasına Süper Lig'in yıldızını koyduğu ve transfer için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı. İşte o isim ve detaylar...

13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





