Son dakika: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Tudor ve Galatasaray...

Ayrılığına kesin gözüyle bakılan Isla geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kariyerimin son dönemine girdim. Kendim ve ailem için en sağlıklı hamleyi yapmak istiyorum. Henüz kararımı vermedim ama bizim için Güney Amerika iyi bir seçenek olabilir" diyerek ayrılık sinyalini vermişti.