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Son dakika: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Tudor ve Galatasaray...
Corona virüs tedbirleri kapsamında liglere verilen arayı fırsat bilen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Bu sezondan ümidini kesen sarı-lacivertliler gözünü önümüzdeki sezona dikmişken Başkan Koç ve ekibi temaslarına hız verdi. Sarı-lacivertliler birçok isimle görüşmelerini sürdürürken, ayrılacak bazı isimlerin yerini de doldurmak istiyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:20
Güncelleme: 13.05.2020 11:39
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Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran ekiplerden Fenerbahçe için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.
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Bu sezondan beklediğini bulamayan ve özellikle sezonunun ikinci yarısında yaşadığı kayıplarla şampiyonluk yarışında geriye düşen sarı-lacivertliler gözünü önümüzdeki sezona dikmişti.
Gelecek sezon için kolları şimdiden sıvayan Ali Koç ve ekibi birçok isimle temaslarını sıklaştırırken sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimleri de elden çıkararak yapılacak transferlere kaynak oluşturmak istiyor.
Sezon sonu yolların ayrılacağı isimlerden biri de Şilili savunmacı Mauiricio Isla...
Ayrılığına kesin gözüyle bakılan Isla geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kariyerimin son dönemine girdim. Kendim ve ailem için en sağlıklı hamleyi yapmak istiyorum. Henüz kararımı vermedim ama bizim için Güney Amerika iyi bir seçenek olabilir" diyerek ayrılık sinyalini vermişti.