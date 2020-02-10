Anadolu Efes çok rahat
Lacivert-beyazlılar, B.Çekmece deplasmanında 92-67’lik galibiyete uzandı. Peters, 22 sayıyla maça damga vurdu.
İNG Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-67 yendi. Lacivert-beyazlılar, Peters'ın 15 sayı ürettiği ilk çeyreği 26-19 önde bitirdi. Konuk ekip 33-33'le eşitliği sağlasa da Efes, soyunma odasına 43-35 üstün girdi.
16-0'LA MAÇ GELDİ
Üçüncü çeyreğe 16-0'lık seriyle giriş yapan Anadolu Efes, aradaki farkı açarak final periyoduna 68-42 önde girdi. Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, mücadeleden 25 sayı farkla 92-67 galip ayrıldı. Konuk ekipte Peters, 22 sayıyla galibiyette rol oynadı.
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