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10 Şubat 2020, Pazartesi
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çok rahat

Anadolu Efes çok rahat

Lacivert-beyazlılar, B.Çekmece deplasmanında ’lik galibiyete uzandı. , 22 sayıyla maça damga vurdu.

İNG Süper Ligi'nin 19. haftasında , deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u yendi. Lacivert-beyazlılar, 'ın 15 sayı ürettiği ilk çeyreği 26-19 önde bitirdi. Konuk ekip 33-33'le eşitliği sağlasa da Efes, soyunma odasına 43-35 üstün girdi.

16-0'LA MAÇ GELDİ

Üçüncü çeyreğe 16-0'lık seriyle giriş yapan Anadolu Efes, aradaki farkı açarak final periyoduna 68-42 önde girdi. Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, mücadeleden 25 sayı farkla 92-67 galip ayrıldı. Konuk ekipte Peters, 22 sayıyla galibiyette rol oynadı.

  1. 10.2.2020
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