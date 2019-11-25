Galatasaray coştu
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, OGM Ormanspor'u 32 sayı farkla 105-73 mağlup etmeyi başardı. Evinde 5’te 5 yapan Cimbom’un 105 sayı attığı maçta, tüm oyuncular skor üretti. Can 20, Yiğit 19 ve Whittington 17 sayıyla galibiyeti getirdi.
İlk periyot, 20-20 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, devre arasına 53-38 önde girdi. Karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü periyodu Aslan, 84-60 önde tamamladı. Son çeyrekte de üstün oynayan taraf olan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada farkı 36 sayıya kadar (100-64) taşıdı ve karşılaşmadan 105-73 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 6. galibiyetini alırken, başkent temsilcisi ise ise 6. kez yenildi. Günün diğer maçında ise Bursaspor, deplasmanda Sigortam.Net İTÜ'yü 90-71 mağlup etti.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Galatasaray coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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