Galatasaray coştu

İlk periyot, 20-20 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, devre arasına 53-38 önde girdi. Karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü periyodu Aslan, 84-60 önde tamamladı. Son çeyrekte de üstün oynayan taraf olan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada farkı 36 sayıya kadar (100-64) taşıdı ve karşılaşmadan 105-73 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 6. galibiyetini alırken, başkent temsilcisi ise ise 6. kez yenildi. Günün diğer maçında ise Bursaspor, deplasmanda Sigortam.Net İTÜ'yü 90-71 mağlup etti.