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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Galatasaray coştu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında , OGM Ormanspor'u 32 sayı farkla mağlup etmeyi başardı. Evinde 5’te 5 yapan Cimbom’un 105 sayı attığı maçta, tüm oyuncular skor üretti. Can 20, Yiğit 19 ve Whittington 17 sayıyla galibiyeti getirdi.

İlk periyot, 20-20 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, devre arasına 53-38 önde girdi. Karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü periyodu Aslan, 84-60 önde tamamladı. Son çeyrekte de üstün oynayan taraf olan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada farkı 36 sayıya kadar (100-64) taşıdı ve karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alırken, başkent temsilcisi ise ise 6. kez yenildi. Günün diğer maçında ise , deplasmanda Sigortam.Net İTÜ'yü 90-71 mağlup etti.

  1. 25.11.2019
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