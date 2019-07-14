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14 Temmuz 2019, Pazar
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Sırp basketbolcu Kuzmic kaza geçirdi

Sırp basketbolcu Kuzmic kaza geçirdi

Bir dönem 'de de forma giyen Kızılyıldız Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu , sabah saatlerinde geçirdiği kazada ağır yaralandı.

'ın Kızılyıldız Basketbol Takımı'nda forma giyen geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kuzmic'in sabah saatlerinde trafik kazası geçirdiği ifade edilerek, 29 yaşındaki basketbolcunun başkent Belgrad'a getirildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Açıklamada, kazanın 'teki Banja Luka-Prijedor kara yolu üzerinde, Kuzmic'in içinde bulunduğu araç ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

"ALT VE ÜST ÇENESİ KIRIK"

Kuzmic'in doktoru Vlada Djaci ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, Sırp basketbolcunun komada olduğunu belirterek, "Kuzmic'in kaza sonucu alt ve üst çenesi kırılmış. Beyninde bir hasar bulunmuyor" dedi. Sırp basketbolcu Kuzmic, bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde de () oynamıştı.


  1. 14.07.2019
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