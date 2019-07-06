Nando De Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile yollarını ayıran Fransız yıldız Nando De Colo'yu kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek olan De Colo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı.
Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna kattığı Fransız basketbolcu Nando De Colo, sarı-lacivertli formayı giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüde 32 yaşındaki skorer oyun kurucu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Beko formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte İstanbul'da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Öte yandan THY Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabı Fenerbahçe'nin De Colo transferini "Fenerbahçe'den büyük hamle. Yıldız oyun kurucu Nando De Colo imzaladı." ifadeleriyle duyurdu.
Büyük Fenerbahçe Taraftarı, @NandoDeColo'dan mesajınız var! ?????? pic.twitter.com/vXc4gOsbiy— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) 6 Temmuz 2019
- 06.07.2019
- Güncelleme: 06.07.2019 11:47
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Nando De Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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