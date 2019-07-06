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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Nando De 'dan taraftarına mesaj

Nando De Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

Beko, CSKA ile yollarını ayıran Fransız yıldız Nando De 'yu kadrosuna kattığını hesabından paylaştığı video ile duyurdu. 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek olan De Colo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı.

Beko'nun kadrosuna kattığı Fransız basketbolcu Nando De , sarı-lacivertli formayı giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün hesaplarında paylaşılan görüntüde 32 yaşındaki skorer oyun kurucu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Beko formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte 'da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabı Fenerbahçe'nin De Colo transferini "Fenerbahçe'den büyük hamle. Yıldız oyun kurucu Nando De Colo imzaladı." ifadeleriyle duyurdu.

  1. 06.07.2019
  2. Güncelleme: 06.07.2019 11:47
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