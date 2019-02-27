Çukurova Basketbol'dan net galibiyet
27 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Çukurova Basketbol'dan net galibiyet

Çukurova 'dan net galibiyet

Çukurova Basketbol'dan net galibiyet

’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Çukurova , 'ı 77-66 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Salon: 11 Nisan
Hakemler: Sami Özel xx, Egemen Ercan xx, İzel Deniz Pehlivan xx
Çukurova : Şaziye İvegin Üner xx, Sera Özelçi x 1, Pelin Derya Bilgiç xxx 11, Sevgi Uzun xx 7, Chelsea Gray xxx 12, Meltem Avcı xx 7, Alina İagupova xxxx 18, Liudmiyla Anaumenko xxx 12, Öykü Taşkın x, Astou Barro Ndour Gueye xx 9
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
: Olivia Epoupa x 3, Kelsey Mitchell xxxx 33, Hilal Bayraktar x, Bahar Yapar x 2, Esra Erden Atacan x 3, Osaretin Evelyn Akhator xxx 17, Bahar Çağlar x 2 Aleyna Baday x, Nurcan Ceren Ciğerci x, Egesu Kurtyemez x, Viktoria Vladimrovna Mrcheva xx 6
Başantrenör:
1. Periyot: 17-19 (Beşiktaş lehine)
Devre: 44-32 (Çukurova Basketbol lehine)
3. Periyot: 69-52 (Çukurova Basketbol lehine)

  1. 27.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çukurova Basketbol'dan net galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN