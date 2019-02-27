Çukurova Basketbol'dan net galibiyet
Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Salon: 11 Nisan
Hakemler: Sami Özel xx, Egemen Ercan xx, İzel Deniz Pehlivan xx
Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner xx, Sera Özelçi x 1, Pelin Derya Bilgiç xxx 11, Sevgi Uzun xx 7, Chelsea Gray xxx 12, Meltem Avcı xx 7, Alina İagupova xxxx 18, Liudmiyla Anaumenko xxx 12, Öykü Taşkın x, Astou Barro Ndour Gueye xx 9
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Beşiktaş: Olivia Epoupa x 3, Kelsey Mitchell xxxx 33, Hilal Bayraktar x, Bahar Yapar x 2, Esra Erden Atacan x 3, Osaretin Evelyn Akhator xxx 17, Bahar Çağlar x 2 Aleyna Baday x, Nurcan Ceren Ciğerci x, Egesu Kurtyemez x, Viktoria Vladimrovna Mrcheva xx 6
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 17-19 (Beşiktaş lehine)
Devre: 44-32 (Çukurova Basketbol lehine)
3. Periyot: 69-52 (Çukurova Basketbol lehine)
- 27.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
erkan atmaca bence de gol geçerli..
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
HASAN ACAR BU HAKELERE GÖZLÜK DEĞİL BÜYÜTEÇ VERİN
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Topun aut çizgisini geçtiği çok net görülüyor.Fakat hakemler bunu hep yapıyor.
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