Galatasaray Türkiye Kupası'ndan elendi!

MAÇIN ARDINDAN

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Türk Telekom maçının ardından, "Tecrübeli oyuncuların yaptığı hatalar kaybetmemize sebep oldu" dedi.



Ankara Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Galatasaray Doğa Sigorta, Türk Telekom'a 85-79 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, takım oyuncularının basit hatalar yaptığını ifade etti. Erdoğan, "Her şeyden önce Telekom takımını kutluyorum ve hafta sonu oynayacağı yarı final maçında başarılar diliyorum. Çok basit hatalar yaptık. Rakip takımın en skorer oyuncusuna çok sayıda atış şansı verdik. Oyun planının çok uzağında kaldık. Tecrübeli oyuncuların yaptığı hatalar kaybetmemize sebep oldu" diye konuşu.



Galatasaray Doğa Sigorta takım oyuncusu Zach Auguste maç sonu yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan hayli zor bir maç oldu. Aptalca hatalar yaptık. Türk Telekom takımını kutluyor ve yarı finalde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BURAK GÖREN: "KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ!"

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, Galatasaray Doğa Sigorta galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için mutluyuz" dedi.



Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Gören, "Türkiye Kupası bambaşka bir platform. Galatasaray ligin son döneminde formda bir takım. Ertuğrul Erdoğan'ın çalıştırdığı değerli bir takım Galatasaray, kendilerini kutluyorum. Hazırlık maçlarında kaybetmiş, ligde de ufak bir farkla kazanmıştık. Bugün de maç kopmadı. Bizim için çok önemliydi, kazandığımız için çok mutluyuz. Bizim adımıza da ligde ve kupadaki durumumuz bizi çok mutlu ediyor. Taraftarımızdan beklediğimiz desteği göremedik bu maç ama eminim ki cumartesi günü oynayacağımız yarı final maçında taraftarımız tribünlerde yerini alacaktır. Bugün her iki takım da kazanmayı hak etti. Hafta sonu lig maçında çok kötü oynayarak kaybettik ve aradan iki gün geçmesine rağmen takımım iyi toparladı" şeklinde konuştu.



Türk Telekom takımında maça 8 sayıyla katkı veren Reggie Redding ise, "Çok iyi savaştık. Rakibimiz kim olursa olsun Türk Telekom takımı her zaman hazır olacaktır" ifadelerini kullandı.



Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Osman Sinan İşgüder xx, Alper Özgök xx

Türk Telekom: Ender Arslan x, Kaya Peker x 2, Reggie Redding xx 8, T.J Cammpbell xx 9, Slyven Landesberg xxxx 27, Nusret Yıldırım x 2, Polat Kaya x, Vladimir Stimac xxxx 21, Kenny Gabriel xx 6, Yunus Emre Sonsırma xx 6, Fikret Can Akın x 1, Metin Türen x 3

Başantrenör: Burak Gören

Galatasaray Doğa Sigorta: Tai Webster xx 12, Aaron Harrison xx 11, Emir Gökalp x, Nigel Hayes xx 13, Can Korkmaz x, Ege Arar x, Caner Erdeniz x 3, Erol Can Çinko x 5, Ayberk Olmaz x 2, Jaka Klobucar x, Zach Auguste xxx 21, Göksenin Köksal xx 12

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. Periyot: 22-22

Devre: 38-41 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

3. Periyot: 64-57 (Türk Telekom lehine)

5 Faul: Aaron Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta)