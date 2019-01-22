Beşiktaş Sompo Japan İtalya deplasmanında
22 Ocak 2019, Salı
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deplasmanında

Beşiktaş Sompo Japan İtalya deplasmanında

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında yarın temsilcisi 'ya konuk olacak.

Bologna şehrindeki PalaDozza Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Oynadığı 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi alan , D Grubu'nda üçüncü sırada bulunuyor.

ise 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 94-90 mağlup ayrılmıştı.

  1. 22.1.2019 11:27
  2. Güncelleme: 22.1.2019 13:49
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