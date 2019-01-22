Beşiktaş Sompo Japan İtalya deplasmanında
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında yarın İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak.
Bologna şehrindeki PalaDozza Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Oynadığı 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi alan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda üçüncü sırada bulunuyor.
Segafredo Virtus Bologna ise 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 94-90 mağlup ayrılmıştı.
- 22.1.2019 11:27
- Güncelleme: 22.1.2019 13:49
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Beşiktaş Sompo Japan İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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