Pınar Karşıyaka tarihi maçta – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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tarihi maçta

Pınar Karşıyaka tarihi maçta

Basketbolda 1975-76 sezonundan bu yana ülkemizi uluslararası arenada temsil eden , yarın Avrupa'daki 200'üncü maçına çıkacak.

Basketbolda 1975-76 sezonundan bu yana ülkemizi uluslararası arenada temsil eden , yarın Avrupa'daki 200'üncü maçına çıkacak.

Yeşil-kırmızılı ekip 2'nci tur I Grubu'nda Z Mobile Priştine'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 10, tam 25 TL olarak belirlendi.

Avrupa macerasına 1975-76 sezonunda Koraç Kupası'nda başlayan Karşıyaka, üst üste 9, toplam 22 sezondur uluslararası arenada yer alıyor. temsilcisi şimdiye kadar Avrupa'da oynadığı 199 resmi maçta 102 galibiyet, 96 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Kaf-Kaf, bu sezon Europe Cup'ta 2'nci Tur I Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Avrupa kupalarında 200. maçlarına çıkmalarını taraftarlarıyla birlikte kutlayacaklarını söyledi. Maçın hem kendileri hem de Türk basketbolu için önemli olduğunu vurgulayan Büyükkarcı, "Birçok takım henüz ligde 200'üncü maçını yapamamışken, bizim Avrupa'da 200'üncü müsabakaya çıkacak olmamız çok önemli. Buna katkı sağlayan tüm yönetimlere, sporculara ve hocalara teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum. Karşıyaka taraftarı, Türkiye'nin en köklü taraftarıdır. Avrupa'da 200'üncü maça çıkmamız sürpriz değil" şeklinde konuştu.

CHRIS EVANS, KARŞIYAKA'DA
harekatına geçen hafta 'ten eski yıldızı Birkan Batuk'u kiralayarak başlayan Pınar Karşıyaka, İspanyol temsilcisi Gran Canaria'dan uzun forvet 'la da anlaştı. 28 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu bu sezon Euroleague'de 10.3 sayı, 2.6 ribaund, 1.1 asist, İspanya Ligi'nde 9 sayı, 3.2 ribaundla oynadı.

Evans, geçen sezon Monaco'yla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tecrübesi yaşadı. Yıldız basketbolcu FIBA'dan transfer yasağıyla ilgili son onay alınır alınmaz resmi imzayı atacak. Evans'ın gelmesinin ardından Gailius'tan sonra bekleneni veremeyen Chatman'la da önümüzdeki günlerde yollar ayrılacak.

Karşıyaka, gündeme aldığı ve transferlerini ise rafa kaldırdı.

  1. 8.1.2019 18:29
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