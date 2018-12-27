Darüşşafaka Blatt’i unutmadı
27 Aralık 2018, Perşembe
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Blatt’i unutmadı

Darüşşafaka Blatt’i unutmadı

Tekfen, geçen sezon EuroCup şampiyonluğu yaşadığı ’e şampiyonluk yüzüğü ve teşekkür plaketi takdim etti.

Tekfen, geçen sezon EuroCup şampiyonluğu yaşadığı eski Başantrenörü David Blatt'i unutmadı. Euroleague'in 15. haftasında oynanan Darüşşafaka Tekfen - Olympiacos maçı öncesinde eski 'e şampiyonluk yüzüğü ve plaket takdim edildi. Darüşşafaka'nın ardından Olympiacos'un başına geçen deneyimli çalıştırıcıya şampiyonluk yüzüğü ile teşekkür plaketini Darüşşafaka Başkanı Ümit Başkırt takdim etti.
Yapılan ödül takdiminin ardından Başkırt ve Blatt hatıra fotoğrafı çektirirken, Birleşik Amerikalı başantrenör, yeşil-siyahlı taraftarları selamladı.

  1. 27.12.2018 21:10
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