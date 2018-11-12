Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki 6. maçında yarın Polonya temsilcisi Anwil'i ağırlayacak.

Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, bu sezon çıktığı 5 maçtan 3'ünü kazandı.

Geçen hafta İtalya'da konuk olduğu Sidigas Avellino'ya, başa baş geçen mücadele sonunda 99-95 mağlup olan Banvit, Bandırma'da konuk edeceği Anwil'i mağlup ederek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu şöyle: