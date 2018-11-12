Banvit'in konuğu Anwil
Turuncu-yeşilli ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında yarın sahasında Polonya temsilcisi Anwil ile karşılaşacak
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki 6. maçında yarın Polonya temsilcisi Anwil'i ağırlayacak.
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, bu sezon çıktığı 5 maçtan 3'ünü kazandı.
Geçen hafta İtalya'da konuk olduğu Sidigas Avellino'ya, başa baş geçen mücadele sonunda 99-95 mağlup olan Banvit, Bandırma'da konuk edeceği Anwil'i mağlup ederek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. UCAM Murcia
|5
|5
|0
|396
|335
|61
|10
|2. Sidigas Avellino
|5
|4
|1
|469
|439
|30
|9
|3. Banvit
|5
|3
|2
|438
|388
|50
|8
|4. Nizhny
|5
|2
|3
|382
|403
|-21
|7
|5. Anwil
|5
|2
|3
|444
|448
|-4
|7
|6. Le Mans
|5
|2
|3
|355
|385
|-30
|7
|7. Ventspils
|5
|2
|3
|418
|453
|-35
|7
|8. MHP Riesen
|5
|0
|5
|384
|435
|-51
|5
- 12.11.2018 12:05
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Murat Eeeee Şenol Hocam sezon bitse de gitsek havasındasın... Sen böyle olursan, futbolcudan ne bekleyebilirsin ki...
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Bizim suçumuz size güvenmekti ! Hepimizin eseri ? Senin ve Ormanin eseri ! 3 sezon'da 1 tane genç kazandirmadin inatçiliginla. Orman'da oyuncu satti kadroyu dagitti takim
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Yetti gaaaari ! Dogru diyorsun Atiba geçen sezon zaten bitmisti. Yerine dinamik ve genç birini kazandirmak gerekirken, lig basladiktan 1 hafta sonra kontrat
Banvit'in konuğu Anwil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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