Banvit'in konuğu Anwil
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    'in konuğu Anwil

    Banvit'in konuğu Anwil

    Turuncu-yeşilli ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi A 6. hafta maçında yarın sahasında Polonya temsilcisi Anwil ile karşılaşacak

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden , A 'ndaki 6. maçında yarın Polonya temsilcisi Anwil'i ağırlayacak.

    Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, bu sezon çıktığı 5 maçtan 3'ünü kazandı.

    Geçen hafta 'da konuk olduğu 'ya, başa baş geçen mücadele sonunda 99-95 mağlup olan Banvit, Bandırma'da konuk edeceği Anwil'i mağlup ederek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu şöyle:

    Takım O G M A Y Av. P
    1. UCAM Murcia 5 5 0 396 335 61 10
    2. Sidigas Avellino 5 4 1 469 439 30 9
    3. Banvit 5 3 2 438 388 50 8
    4. Nizhny 5 2 3 382 403 -21 7
    5. Anwil 5 2 3 444 448 -4 7
    6. Le Mans 5 2 3 355 385 -30 7
    7. Ventspils 5 2 3 418 453 -35 7
    8. MHP Riesen 5 0 5 384 435 -51 5
    1. 12.11.2018 12:05
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