Yalova’da sokak basketbolu heyecanı
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’da sokak basketbolu heyecanı

    Yalova’da sokak basketbolu heyecanı

    İl Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvasına katılan sporcular, ödüllerini ’ın elinden aldı.

    15 Temmuz Demokrasi ve 'nda yapılan organizasyon 4 kategoride 21 takımın iştirakiyle yapıldı. Dereceye giren sporcular ise ödüllerini , Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Müdürü Sevda Veli, Basketbol Federasyon Yalova İl Temsilcisi Vekili Uğur Aydemir'in elinden aldı.


    Sporcuları tebrik eden Yalova Valisi Yılmaz, "Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmeleri konusunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz başarılı bir çalışma sergiliyor. Daha önce de kurdukları macera parkuru ile çocuklarımızın gün boyu doğa ile iç içe vakit geçirebileceği bir faaliyet alanı oluşturmuşlardı. Bizlerde Valilik olarak özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize model oluşturacak ve onları spora yönlendirecek projelere katkı sunmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu.

    1. 19.7.2018 16:58
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