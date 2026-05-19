Başakşehir’in aklı Trabzon’da

Başakşehir, 2025-2026 sezonunu Süper Lig'de oynadığı 34 maç sonunda topladığı 57 puanla 5. sırada tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir de UEFA Konferans Ligi'nde eleme oynayacak. Konyaspor'un zafere ulaşması halinde ise Beşiktaş, Konferans Ligi'nden yoluna devam edecekken, Başakşehir de Avrupa'ya katılım sağlayamayacak.

SHOMURODOV İLE COŞTU

Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov, bu sezon ligde attığı 22 gol ve 5 asistle takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Shomurodov, ligde gol krallığı yarışında Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ile zirveyi paylaştı. Geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonuyla Roma'dan kadroya katılan Özbek futbolcunun bonservisi, ara transfer döneminde İtalyan ekibinden alındı.