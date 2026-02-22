CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Başakşehir Avrupa aşkına

Avrupa aşkına

Turuncu-lacivertliler, 14’te Selke ve 44’te penaltıdan Shomurodov’un golleriyle 2-0’ı buldu ve deplasmanda 5’te 5 yaptı. Alanya’da Hadergjonaj’ın golü yetmedi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Avrupa aşkına
Trendyol Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Alanyaspor, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir'i ağırladı. Maça hızlı başlayan Başakşehir, 14'te Selke'nin golüyle öne geçti. Turuncu- lacivertliler, 44'te Feyzullayev'in ceza sahası içerinde Ümit tarafnıdan düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltıda Shomurodov, topu ağlara gönderip ilk yarı skorunu belirledi: 2-0. 67. dakikada Akdeniz ekibi, çok şık bir golle farkı bire indirdi. Soldan Ruan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı top, savunmadan sekerek, sağ çaprazda bulunan Hadergjonaj'a geldi. Hadergjonaj'ın jeneriklik volesinde top ağlarla buluştu: 1-2. Kalan sürede skoru koruyan Nuri Şahin'in öğrencileri, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak Avrupa kupaları yolunda emin adımlarla ilerledi.
