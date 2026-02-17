Bertuğ'a operasyon

Beşiktaş maçında golü attıktan sonra sakatlanan ve sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen Başakşehir’in golcüsü Bertuğ ameliyat oldu.
Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Başakşehir'in golcüsü Bertuğ Yıldırım, Beşiktaş maçında golü attıktan sonra sakatlık geçirmiş, genç forvetin sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilmişti. 23 yaşındaki golcünün ameliyat edildiği duyuruldu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen Bertuğ, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Okan Acicbe tarafından ameliyata alındı. Milli futbolcumuz Bertuğ'un elmacık kemiğindeki kırık başarılı bir şekilde onarıldı" denildi. Yıldız futbolcu en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.