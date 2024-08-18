RAMS Başakşehir 4 - 2 Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetti. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ile Candaş Elbil üstlendi.

Ev sahibi Başakşehir karşılaşmaya; Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo, Davidson ve Piatek 11'i ile sahaya çıktı.

Konuk ekip Alanyaspor ise; Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir ve Cordova ile sahada yer aldı.

Kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Başakşehir, 17. dakikada K. Piatek'in golü ile 1 - 0 öne geçti.

S. Cordova, 26. dakikada Alanyaspor yerine cevap verdi ve durum berabere oldu: 1 - 1

45+3'te penaltı kazanan Alanyaspor, topu filelere göndermeyi başardı ve J. Balkovec'in golü ile ikinci yarıya 2 - 1 önde girdi.

J. Figueiredo'nun 53. dakikada orta sahadan kaleye gönderdiği şut Alanyaspor'da şok yarattı ve skor berabere oldu.

Deniz Türüç'ün 90. dakikada attığı gol ile Başakşehir öne geçti: 3 - 2

90+5'te attığı gol ile Başakşehir rahat bir nefes aldı ve kendi evinde 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı: 4 - 2