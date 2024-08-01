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LA FIORITA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | La Fiorita - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında La Fiorita ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki turuncu-lacivertliler, ilk maçında 6-1 galibiyetle uğurladığı San Marino ekibini bu kez de deplasmanda yenilgiye uğratmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki La Fiorita - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 20:44 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 21:41
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LA FIORITA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | La Fiorita - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Fiorita - Başakşehir maçı canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden 6-1'lik galibiyetle ayrılan İstanbul takımı, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LA FİORİTA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Fiorita - Başakşehir maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

👉LA FIORITA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR 11'LERİ

La Fiorita: Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccacelli, Greco, Casolla, Olcese

Başakşehir: Deniz, Duarte, Hamza, Ba, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek

AVRUPA'DA 52. RANDEVU

Söz konusu müsabakayla turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında 52. randevusuna çıkacak. İstanbul ekibi, geride kalan 51 maçta 18 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 12 beraberlik yaşadı.

Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçta rakibi 6-1'lik skorla mağlup ederek, rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etti.

EN FARKLI GALİBİYET

Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile evinde oynadığı ilk maçta rakibi 6-1 mağlup etti. İstanbul ekibi, bu sonuçla birlikte kulüp rekorunu kırdı ve Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertlilerin daha önceki en farklı galibiyetini 8 Eylül 2022 tarihinde UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts ile deplasmanda oynadığı maçta 4-0'lık skorla almıştı.

Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Iberia 1999 - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Söz konusu eşleşmede oynanan ilk maçı Iberia 1999 sahasında 2-0 kazandı.

İSVEÇ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

La Fiorita - Başakşehir mücadelesinde İsveç Futbol Federasyonu'ndan Granit Maqedonci düdük çalacak. Maqedonci'nun yardımcılıklarını Robin Wilde ve Simon Kristensson yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Victor Wolf olacak.

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