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Başakşehir FK ile City Football Group iş birliği anlaşması imzaladı

Son dakika spor haberleri... Başakşehir Futbol Kulübü, bünyesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de barındıran City Football Group (CFG) ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 13:28
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Başakşehir FK ile City Football Group iş birliği anlaşması imzaladı

Başakşehir Futbol Kulübü, bünyesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de barındıran City Football Group (CFG) ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Gerçekleştirilen anlaşmaya göre CFG, Başakşehir'e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek. Grup aynı zamanda, oyuncu transfer stratejileri, akademi gelişimi ve veriye dayalı içgörülerin kullanımı konusundaki en iyi uygulamaları ile turuncu-lacivertli kulübe uzun dönemli planlama ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan yönlendirmeler sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan City Football Group Yönetici Direktörü Brian Marwood, yapılan anlaşmadan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek "Bu iş birliği anlaşmasını imzalamaktan ötürü çok mutluyuz. City Football Group bünyesinde sahip olduğumuz eşsiz uzmanlık ve deneyimden büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'de futbolun büyümesini desteklemek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞDAĞ: ÇOK MUTLU, GURURLU VE HEYECANLIYIZ

Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ da, imzalanan anlaşma sebebiyle gururlu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Türk futbolunda genç yaşına rağmen birçok ilki başaran Başakşehir FK, bugün hem kendisi hem de Türk futbolu adına tarihi bir adım attı, bir ilki daha gerçekleştirdi. Baştan beri vizyonumuz ve hedeflerimizin farklı olduğunu her fırsatta yineledik ve bugün, dünyanın en büyük futbol grubu ile yaptığımız bu iş birliği ile bunun altını yeniden çizdik. Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. Uzun ama yoğun bir süreçti. Yaklaşımları ve süreçteki destekleri için tüm City Football Group yetkililerine teşekkür ederim. Başakşehir ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim."

City Football Group CEO'su Ferran Soriano, Türkiye'nin tutkulu bir futbol ülkesi olduğuna dikkati çekti.

Soriano, imzalanan anlaşmadan ötürü heyecan duyduğunu ifade ederek, "Biz stratejik futbol projelerinde Başakşehir ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kulübün sahadaki başarısına katkıda bulunmayı ve Türkiye'de futbol uzmanlığı ve istihbaratı geliştirmeyi hedefliyoruz." açıklamalarını yaptı.

CFG'nin bünyesinde Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel, ESTAC, Palermo, Bahia ve partner kulüp olarak da Bolivar City yer alıyor.

5 kıtada 13 futbol kulübünde 4 binden fazla sporcu yer alıyor.

CFG'nin çoğunluk hissesi Şeyh Mansour bin Zayed'e ait olan Newton Investment and Development LLC'de bulunuyor. Yüzde 18.16'lık hisse ise ABD merkezli teknoloji yatırım şirketi Silver Lake'e ait.

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