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Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 7 Şubat Çarşamba günü sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 09:14
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Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında 7 Şubat Çarşamba günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'in durumu maç gününde netlik kazanacak.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan turuncu-lacivertli ekip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. eleme turuna, Boluspor'u da 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

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