Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir Olivier Kemen'i transfer etti!

RAMS Başakşehir Olivier Kemen'i transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Kayserispor forması giyen Olivier Kemen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 16:13 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 16:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RAMS Başakşehir Olivier Kemen'i transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Kayserispor forması giyen ve sözleşmesini tek taraflı fesh eden Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen'i 3.5 yıllığına renklerine bağladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kamerunlu Milli futbolcu Olivier Kemen ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Olivier Kemen'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Kayserispor formasıyla ligde çıktığı 13 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.

DİĞER
Aile’nin Nedret halası Ayda Aksel'in kızının duru güzelliği dillere destan! Sosyal medyayı kasıp kavurdu
Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı: Gerçek belediyecilik | Çözüm yine biziz
Tete'den G.Saray'a piyango! İşte teklif edilen rakam
G.Saray'a 15 milyon Euro'luk yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir'den Süper Lig ekibine kiralandı!
Piatek şov yaptı Başakşehir 90+2'de kazandı!
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman?
KPSS 2024/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 KPSS/3 MEB sözleşmeli personel tercih sonuçları sorgula
KARADENİZ USULÜ KİŞ TARİFİ | Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir Kemen'i kadrosuna kattı! Başakşehir Kemen'i kadrosuna kattı! 16:12
Trabzonspor’da Beşiktaş mesaisi Trabzonspor’da Beşiktaş mesaisi 16:07
F.Bahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif... F.Bahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif... 16:02
Mertens'ten flaş karar! Gelecek sezon... Mertens'ten flaş karar! Gelecek sezon... 15:41
PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza 15:38
Sacha Boey'e tezahüratlı karşılama! Sacha Boey'e tezahüratlı karşılama! 15:31
Daha Eski
Rakitic transferi resmen açıklandı! Rakitic transferi resmen açıklandı! 15:17
Sacha Boey Bayern Münih'te antrenmana çıktı! Sacha Boey Bayern Münih'te antrenmana çıktı! 14:33
Tete'den G.Saray'a piyango! İşte teklif edilen rakam Tete'den G.Saray'a piyango! İşte teklif edilen rakam 14:22
F.Bahçe'nin genç yıldızı Sivasspor'a kiralandı! F.Bahçe'nin genç yıldızı Sivasspor'a kiralandı! 14:07
Arda Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi Arda Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi 13:47
G.Saray'a Kolombiyalı sol bek! G.Saray'a Kolombiyalı sol bek! 10:00