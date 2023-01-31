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TRANSFER HABERİ: Eden Karzev Başakşehir'de!

Son dakika spor haberi: Başakşehir'den orta saha bölgesine takviye geldi. Turuncu-lacivertliler, İsrailli oyuncu Eden Karzev ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 17:47
TRANSFER HABERİ: Eden Karzev Başakşehir'de!

Turuncu-lacivertliler, İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Netanya'da forma giyen 22 yaşındaki Eden Karzev ile 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. İsrailli genç orta saha, ülkesinde Maccabi Netanya forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta forma giyerken, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Başakşehir resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Netanya'da forma giyen Eden Karzev ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Eden Karzev'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Karzev, sezon başında UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda Medipol Başakşehir'e karşı forma giymişti.

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