Antwerp - Başakşehir: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, play-off turu rövanşında Belçika ekibi Antwerp'e konuk oldu.
Turuncu-lacivertliler, zorlu deplasmandan 3-1 galip ayrılarak gruplarda yer almaya hak kazandı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Başakşehir'e turu getiren golleri 8'de Berkay Özcan, 58'de Stefano Okaka ve 83'te Danijel Aleksic kaydetti.
Antwerp'in tek golü ise 56'da penaltıdan Michael Frey'den geldi.
Başakşehir ve Sivasspor'un yer alacağı UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi 15.30'da gerçekleştirilecek.