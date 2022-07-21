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Başakşehir - Maccabi Netanya maçı canlı izle

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir ile Maccabi Netanya kozlarını paylaşıyor. Başakşehir, İsrail temsilcisini eleyerek turu geçmek istiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 21:10 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 21:30
Başakşehir - Maccabi Netanya maçı canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaşıyor.

2. ön eleme turunda Başakşehir, 3. ön eleme turu için avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

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BAŞAKŞEHİR - MACCABI NETANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başakşehir - Maccabi Netanya maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 20:45'ten itibaren TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - MACCABI NETANYA MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka.

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak.

EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor. Yeni transfer Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemiyor.

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