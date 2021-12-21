Başakşehir - Giresunspor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir evinde Giresunspor'u konuk etti. Son haftaların çıkışta olan iki takımının karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Başakşehir oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Caicara ve 79'da Edin Visca kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 28'de Diarra'dan geldi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI!

Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte yükselen bir grafik çizen Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Turuncu-lacivertliler bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu skorla Başakşehir puanını 32'ye yükseltti. Giresunspor ise 22 puanda kaldı.