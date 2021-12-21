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Başakşehir - Giresunspor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Başakşehir sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Deniz Türüç, Caiçara ve Edin Visca kaydetti. Giresunspor'un tek golü Diarra'dan geldi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'yla büyük bir çıkış yakalayan turuncu-lacivertliler, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 18:54 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 19:09
Başakşehir - Giresunspor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir evinde Giresunspor'u konuk etti. Son haftaların çıkışta olan iki takımının karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Başakşehir oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Caicara ve 79'da Edin Visca kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 28'de Diarra'dan geldi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI!
Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte yükselen bir grafik çizen Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Turuncu-lacivertliler bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu skorla Başakşehir puanını 32'ye yükseltti. Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

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