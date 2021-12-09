Teknikdirektörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelişiyle şaha kalkan Başakşehir, son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Başarılı teknik adam da turuncu-lacivertlilerin bu çıkışı sonrasında hedeflerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, "Hedeflerim futbolculuğumdan belli. Başarının karşılığı kupalardır, şampiyonluklardır. Futbolculuk kariyerimde sonuna kadar zorladım Başakşehir'de ama olmadı. Teknik direktörlükte neden olmasın? Benim hedefim şampiyonluk. Anadolu takımlarına göre çok daha iyi imkanlarım var. Şampiyonluk neden olmasın?" dedi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren genç teknik adam, "Devre arası için transfer çalışmalarımız var. Ön tarafta birkaç farklı pozisyonda oynayabilecek oyuncu transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Belözoğlu, bir gün A Milli Takım Teknik Direktörü olmak istediğini ama yolun daha çok başında olduğunu da sözlerine ekledi.