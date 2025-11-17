CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Barcelona Barcelona Athletic Bilbao maçını Camp Nou'da oynayacak!

Barcelona Athletic Bilbao maçını Camp Nou'da oynayacak!

Barcelona, 22 Kasım'da Athletic Bilbao ile yenileme çalışmalarının tamamlandığı Spotify Camp Nou'da oynayacak.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 18:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona Athletic Bilbao maçını Camp Nou'da oynayacak!

İspanyol ekibi Barcelona, yenileme çalışmalarının tamamlandığı Spotify Camp Nou'da ilk maçını 22 Kasım'da Athletic Bilbao'ya karşı oynayacak.

La Liga takımlarından Barcelona, Limak İnşaat tarafından iki yıl süren kapsamlı yenileme çalışmasının ardından yuvasına geçtiğimiz günlerde taraftara açık yapılan antrenmanla dönmüştü. Kulüpten bugün yapılan açıklamada ise stadyumda ilk resmi müsabakanın ligin 13. haftasına denk gelen 22 Kasım'da Athletic Bilbao'ya karşı oynanması planlandı.

"Dönüşü hayal etmiştik. İşte eve döndük" notuyla paylaşılan duyuruda bu kararın yerel makamlardan 45 bin 401 kişilik kapasite onayının da alındığı belirtildi.

Barcelona Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin olarak ise gerekli şartların sağlanması halinde Eintracht Frankfurt ile oynanacak karşılaşmanın Spotify Camp Nou'da oynanabilmesi için UEFA ile ortak çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

İşte F.Bahçe'nin gündemindeki 4 yıldız!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Başkan Erdoğan kabineyi topladı! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...
Galatasaray'a Nijeryalı stoper!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA'dan TFF'nin talebine ret! FIFA'dan TFF'nin talebine ret! 16:08
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu! A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu! 15:57
İşte F.Bahçe'nin gündemindeki 4 yıldız! İşte F.Bahçe'nin gündemindeki 4 yıldız! 14:56
Luis de la Fuente: Türkiye maçı... Luis de la Fuente: Türkiye maçı... 14:43
Galatasaray'a Nijeryalı stoper! Galatasaray'a Nijeryalı stoper! 14:31
İşte Cimbom'un Hakan teklifi! İşte Cimbom'un Hakan teklifi! 13:57
Daha Eski
A Milli Takım'da 5 futbolcu İspanya maçında yok! A Milli Takım'da 5 futbolcu İspanya maçında yok! 13:14
F.Bahçe ve G.Saray'dan Sergen Yalçın mesajı F.Bahçe ve G.Saray'dan Sergen Yalçın mesajı 12:44
Halil Umut Meler'e Avrupa'da kritik görev! Halil Umut Meler'e Avrupa'da kritik görev! 12:37
Buruk'tan Icardi'ye dev jest! Buruk'tan Icardi'ye dev jest! 12:05
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! 11:51
Çekya-Cebelitarık maçı ne zaman? Çekya-Cebelitarık maçı ne zaman? 11:50