Haberler Barcelona TRANSFER HABERİ | Sergio Busquets sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak!

TRANSFER HABERİ | Sergio Busquets sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak!

Barcelona'nın tecrübeli yıldız ismi Sergio Busquets'den kariyeri hakkında flaş karar geldi. Yıldız isim sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:11
TRANSFER HABERİ | Sergio Busquets sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak!

Barcelona'da bir devir daha kapanıyor. Barcelona'ya 2005 yılında gelen İspanyol futbolcu Sergio Busquets, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barça efsanesi veda ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Barcelona A Takımı ile 15. sezonunu geçiren 34 yaşındaki futbolcu, 718 karşılaşmaya çıktı ve 18 gol, 40 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, ayrıca 718 maçla Barça ile tüm zamanlarda en fazla forma giyenler listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

31 KUPA KAZANDI

Busquets, Barcelona ile birçok başarıya imza attı ve kazanmadığı kupa kalmadı. Barça ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 8 La Liga, 7 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.

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