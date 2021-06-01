Haberler Barcelona Barcelona genç defans oyuncusu Eric Garcia'yı transfer etti

genç defans oyuncusu 'yı transfer etti

yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. 'yu kadrosuna katan devi, 20 yaşındaki defans oyuncusu 'yı da transfer etti.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 11:03
Barcelona genç defans oyuncusu Eric Garcia'yı transfer etti

Futbolda transfer dönemine hızlı başlayan , 20 yaşındaki defans oyuncusu 'yı kadrosuna kattı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 'nin takımından bonservis bedeli ödenmeden alınan Eric Garcia ile 5 yıllık (30 Haziran 2026'ya kadar) sözleşme imzalandığı belirtildi.

Barcelona, Garcia için tek taraflı serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olarak belirlendiğini duyurdu.

ekibinde bugün basına tanıtılacak Garcia, daha sonra için kampına dahil olacak.

Transfere hızlı bir başlangıç yapan Barcelona, Manchester City'den 32 yaşındaki Arjantinli forvet 'yu iki sezonluğuna dün kadrosuna katmıştı.

Barcelona'da yeni başkan , sözleşmesi sona eren ile de görüşmelerini sürdürüyor.



Kaynak: AA
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