Aktüel haberler (11.08.19)



MANU FIRTINASI CHELSEA'Yİ YIKTI

Manchester United Premier Lig 2019-2020 sezonunun açılış haftasında konuk ettiği Chelsea'yi 4-0 yendi. Rashford (2), Martial ve James ile farka atan ManU City'nin ardından averajla 2. sırada. 2000'den bu yana ilk kez ligin dibinde yer alan Chelsea'de menajer Lampard ilk maçında hezimete uğradı.



POTADA 7. OLDUK

U20 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 86-56 yendik ve 7. olduk. Kosova'nın başkenti Priştine'de oynanan müsabakanın ilk yarısını 50-14 üstün geçen milliler, mücadeleyi 30 sayı farkla kazanarak B Ligi'ni 7'nci sırada bitirmeyi başardı.

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ESKRİMCİDEN İLGİNÇ PROTESTO

PAN Amerikan Oyunları'nda eskrim dalında altın madalya kazanan ABD takımının üyesi Race Imboden, milli marş sırasında diz çökerek ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti. Imboden, yaptığı sosyal paylaşımında, "Eve altın ve bronzla dönüyorum. Bununla birlikte bu gururum, ülkemin çok sayıdaki eksikliğinden dolayı kısa sürdü" dedi.





'NEYMAR'A KARŞI MODRIC'İ VERİN'

Eski takımı Barcelona'ya dönmesi gündemde olan Neymar için Real Madrid iddiası ortaya atıldı. Paris ekibi ise Neymar için Modric'in yanında bir miktar para talep etti. Sunday Times'takin habere göre PSG, Neymar karşılığında 160 milyon euro ile birlikte Modric'i istedi.



REAL'E BAĞLIYIM

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo, Juventus transferine dair itirafta bulundu. Sambacı, "Marcelo, konu ile ilgili yaptığı diğer açıklamada, "Kafamda asla Juventus'ta forma giyeceğima dair bir fikir yoktu. Real Madrid'e bağlyım. Burası benim evim" dedi.



LİVERPOOL'DA BECKER ALARMI

Norwich City karşısında sakatlanan kaleci Alisson Becker'in durumunun ciddiyeti, Liverpool yönetimini alarma geçirdi. Liverpool Echo'da yer alan habere göre şu anda boşta olan 35 yaşındaki kaleci Andy Lonergon'a 1 yıllık sözleşme teklif edilecek.



RİBERY SÜPRİZİ

SKY Italia'da yer alan habere göre; Fiorentina'nın yeni Amerikalı sahibi Joe Barone'nin özel isteği üzerine sportif direktör Rocco Commisso, Ribery ile temasa geçti. Fiorentina'nın gelecek planları aktarılan 36 yaşındaki Fransız yıldıza cazip bir teklif yapıldı.



ŞAMPİYONA BAŞLIYOR

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası bugün Estonya'da başlayacak. Tallinn'de düzenlenecek organizasyonda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Türkiye, 18 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.



TARAFTAR GÜÇ KATACAK

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın oyuncularından Meliha İsmailoğlu, Ankara'da yapılacak maçlarla ilgili, "İstiklal Marşı'nı 10 bin kişi ile okuduğumuzda, tüylerimiz diken diken olacak" dedi. Cansu Özbay ise "Taraftarımız bize güç katacak" diye konuştu.