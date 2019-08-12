Devlerden bayram mesajı

Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester City ve Borussia Dortmund'un da aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaştı. Barcelona'nın Türkçe hesabında yer alan açıklamada, "Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlarız" ifadesi kullanılırken, Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus'un İngilizce hesabından ise, "Dünyadaki bütün destekçilerimizin bayramı mübarek olsun" paylaşımında bulunuldu. Ayrıca Chelsea, Liverpool, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Celtic gibi takımların yer aldığı çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.