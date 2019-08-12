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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Devlerden bayram mesajı

Devlerden bayram mesajı

, , , ve 'un da aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, nedeniyle hesaplarından kutlama mesajı paylaştı.

, , , ve 'un da aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, nedeniyle hesaplarından kutlama mesajı paylaştı. Barcelona'nın Türkçe hesabında yer alan açıklamada, "'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlarız" ifadesi kullanılırken, Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus'un İngilizce hesabından ise, "Dünyadaki bütün destekçilerimizin bayramı mübarek olsun" paylaşımında bulunuldu. Ayrıca , Liverpool, , Saint-Germain ve Celtic gibi takımların yer aldığı çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

  1. 12.8.2019
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