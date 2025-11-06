Salzburg-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Salzburg-Go Ahead Eagles maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında gözler Avusturya'da olacak. Sezona beklediği başlangıcı yapamayan Salzburg, taraftarının önünde umut tazelemek için sahaya çıkacak. Üç maçın ardından puanla tanışamayan kırmızı-beyazlı ekip, grupta 34. sıraya kadar gerilemiş durumda ve artık telafi zamanı olduğunun farkında. Karşılarında ise Avrupa sahnesine damgasını vuran bir rakip var: Go Ahead Eagles! Hollanda temsilcisi, son haftalardaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu zorlu deplasmanda da kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Peki, Salzburg-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SALZBURG-GO AHEAD EAGLES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Salzburg-Go Ahead Eagles maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

SALZBURG-GO AHEAD EAGLES MAÇI HANGİ KANALDA?

Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg-Go Ahead Eagles maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.