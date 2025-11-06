CANLI SKOR ANA SAYFA
Salzburg-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Salzburg-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Salzburg ile Go Ahead Eagles karşı karşıya gelecek. Turnuvaya istediği gibi başlayamayan ve 3'te 0 ile 34. sırada yer alan Avusturya temsilcisi, evinde oynayacağı maçta kötü gidişe son vermek istiyor. Avrupa Ligi'nin flaş takımlarından biri olmayı başaran Hollanda temsilcisi ise zorlu deplasmanda kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Futbolseverler özellikle, "Salzburg-Go Ahead Eagles maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Salzburg-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 07:35
Salzburg-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Salzburg-Go Ahead Eagles maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında gözler Avusturya'da olacak. Sezona beklediği başlangıcı yapamayan Salzburg, taraftarının önünde umut tazelemek için sahaya çıkacak. Üç maçın ardından puanla tanışamayan kırmızı-beyazlı ekip, grupta 34. sıraya kadar gerilemiş durumda ve artık telafi zamanı olduğunun farkında. Karşılarında ise Avrupa sahnesine damgasını vuran bir rakip var: Go Ahead Eagles! Hollanda temsilcisi, son haftalardaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu zorlu deplasmanda da kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Peki, Salzburg-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SALZBURG-GO AHEAD EAGLES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Salzburg-Go Ahead Eagles maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

SALZBURG-GO AHEAD EAGLES MAÇI HANGİ KANALDA?

Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg-Go Ahead Eagles maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

