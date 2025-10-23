Lille-PAOK maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille-PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla sürüyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Lille, sahasında PAOK'u konuk edecek. Fransız temsilcisi, grubundaki üstün performansını sürdürerek 3'te 3 yapmanın peşinde olacak. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Lille, Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Öte yandan Yunanistan ekibi PAOK, zorlu Fransa deplasmanında ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Lille-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Lille-PAOK maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

LILLE-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille-PAOK maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-PAOK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Berke Özer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; Correia, Bentaleb, Andre, Sahraoui; Haraldsson, Giroud

PAOK: Monastirlis; Sastre, Lovren, Michailidis, Rahman; Meite, Ozdoyev; Zivkovic, Camara, Konstantelias; Giakoumakis