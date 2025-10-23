Celtic-Sturm Graz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta heyecanı, İskoçya temsilcisi Celtic ile Avusturya ekibi Sturm Graz arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Ev sahibi Celtic, sahasında oynayacağı kritik karşılaşmada ilk galibiyetini almayı ve puanını 4'e yükseltmeyi hedefliyor. Konuk ekip Sturm Graz ise turnuvaya 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başladı. Zorlu deplasmanda puan veya puanlar alarak gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen Avusturya temsilcisi, savunmada disiplinli olup kontra ataklarla rakibine üstünlük kurmayı amaçlıyor. Peki, Celtic-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTIC-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Celtic-Strum Graz maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

CELTIC-STURM GRAZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celtic: Schmeichel; Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Engels, McGregor, McCowan; Forrest, Iheanacho, Tounekti

Sturm Graz: Bignetti; Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic; Horvat, Gorenc-Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Malone, Jatta