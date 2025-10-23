CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Celtic-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celtic-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Celtic ile Sturm Graz karşı karşıya gelecek. İlk galibiyetini evinde almayı hedefleyen İskoçya temsilcisi, güçlü rakibi karşısında puanını 4'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle turnuvaya devam eden Avusturya ekibi ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı amaçlıyor. Peki, Celtic-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 15:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Celtic-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celtic-Sturm Graz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta heyecanı, İskoçya temsilcisi Celtic ile Avusturya ekibi Sturm Graz arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Ev sahibi Celtic, sahasında oynayacağı kritik karşılaşmada ilk galibiyetini almayı ve puanını 4'e yükseltmeyi hedefliyor. Konuk ekip Sturm Graz ise turnuvaya 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başladı. Zorlu deplasmanda puan veya puanlar alarak gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen Avusturya temsilcisi, savunmada disiplinli olup kontra ataklarla rakibine üstünlük kurmayı amaçlıyor. Peki, Celtic-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTIC-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Celtic-Strum Graz maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

CELTIC-STURM GRAZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celtic: Schmeichel; Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Engels, McGregor, McCowan; Forrest, Iheanacho, Tounekti

Sturm Graz: Bignetti; Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic; Horvat, Gorenc-Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Malone, Jatta

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - İdefix
G.Saray'ın yıldızı Everton'a gidebilir!
DİĞER
Galatasaray'ın Bodo/Glimt zaferi Avrupa'da ses getirdi: "Osimhen'in merhameti yok"
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
F.Bahçe'ye transferde C. Ronaldo şoku!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yıldızı Everton'a gidebilir! G.Saray'ın yıldızı Everton'a gidebilir! 16:36
İtalya'da Zaniolo ile ilgili şok iddia! İtalya'da Zaniolo ile ilgili şok iddia! 16:24
Bulut Başakşehir maçından umutlu Bulut Başakşehir maçından umutlu 16:16
Fırtına'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor Fırtına'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor 16:13
G.Saray'da Göztepe hazırlıkları başladı! Torreira... G.Saray'da Göztepe hazırlıkları başladı! Torreira... 16:09
Malmö FF-Dinamo Zagreb maçı ne zaman? Malmö FF-Dinamo Zagreb maçı ne zaman? 15:50
Daha Eski
Celtic-Sturm Graz maçı ne zaman? Celtic-Sturm Graz maçı ne zaman? 15:43
F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi son notlar! 15:36
Roma-Viktoria Plzen maçı detayları! Roma-Viktoria Plzen maçı detayları! 15:32
Freiburg-Utrecht maçı ne zaman? Freiburg-Utrecht maçı ne zaman? 15:24
Celta Vigo-Nice maçı ne zaman? Celta Vigo-Nice maçı ne zaman? 15:17
Alman basınından Tedesco analizi! Alman basınından Tedesco analizi! 15:09