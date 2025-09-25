Lille 2-1 Brann (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız temsilcisi Lille, sahasında Norveç ekibi Brann'ı 2-1 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı. Mücadelede galibiyet golünü atan yıldız golcü Olivier Giroud, Avrupa futbol tarihine geçti. Milli kaleci Berke Özer ise karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

MAÇIN GOLLERİ

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lille, 54. dakikada Igamane'nin golüyle öne geçti. Ancak Brann, 60. dakikada Magnusson'un golüyle skoru eşitledi. Dakikalar 80'i gösterdiğinde sahneye çıkan Olivier Giroud, şık bir vuruşla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

GIROUD'DAN TARİHİ REKOR

Sezon başında Lille'e transfer olan tecrübeli forvet, çıktığı ilk Avrupa maçında takımına zaferi getiren isim oldu. Attığı bu golle Giroud, UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde ederek tarihe geçti. (38 yıl 360 gün)

LILLE 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla Lille, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla giriş yaptı. Brann ise ilk maçında puan alamadı. İkinci haftada Lille, Roma deplasmanına çıkacak. Brann ise sahasında Utrecht'i konuk edecek.