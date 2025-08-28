CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sporting Braga - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sporting Braga - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla devam ediyor. Sporting Braga ile Lincoln Red Imps kozlarını paylaşacak. Galip gelen takımın adını lig aşamasına yazdıracağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Braga - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 09:23
Sporting Braga - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sporting Braga - Lincoln Red Imps maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Sporting Braga'nın deplasmanda Lincoln Red Imps'i 4-0 mağlup etmesinin ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sporting Braga - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sporting Braga - Lincoln Red Imps MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Braga - Lincoln Red Imps maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Sporting Braga - Lincoln Red Imps MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sporting Braga: Hornicek; Gomez, Lagerbielke, Niakate, Lelo; Gorby, Moutinho, Dorgeles; Zalazar, Navarro, Horta

Lincoln Red Imps: Santana; Rutjens, Lopes, Ayew, Nano; Torrilla, Mandi, Morales; Toni, Barr, Gomez

