Sporting Braga - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Sporting Braga'nın deplasmanda Lincoln Red Imps'i 4-0 mağlup etmesinin ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sporting Braga - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sporting Braga - Lincoln Red Imps MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Braga - Lincoln Red Imps maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Sporting Braga - Lincoln Red Imps MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sporting Braga: Hornicek; Gomez, Lagerbielke, Niakate, Lelo; Gorby, Moutinho, Dorgeles; Zalazar, Navarro, Horta

Lincoln Red Imps: Santana; Rutjens, Lopes, Ayew, Nano; Torrilla, Mandi, Morales; Toni, Barr, Gomez