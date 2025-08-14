CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Sporting Braga - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sporting Braga - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Sporting Braga ile CFR Cluj kozlarını paylaşacak. Municipal de Braga'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Braga - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 09:25
Sporting Braga - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sporting Braga - CFR Cluj maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Sporting Braga'nın deplasmanda CFR Cluj'u 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Sascha Stegemann'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sporting Braga - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sporting Braga - CFR Cluj MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Braga - CFR Cluj maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Sporting Braga - CFR Cluj MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sporting Braga: Hornicek; Gomez, Oliveira, Niakate, Lelo; Horta, Moutinho, Gorby; Zalazar, Victor, Dorgeles

CFR Cluj: Hindrich; Rocha, Ilie, Sinyan, Camora; Djokovic, Fica, Korenica; Nkololo, Munteanu, Postolachi

