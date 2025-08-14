Sporting Braga - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sporting Braga - CFR Cluj maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Sporting Braga'nın deplasmanda CFR Cluj'u 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Sascha Stegemann'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sporting Braga - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sporting Braga - CFR Cluj MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Braga - CFR Cluj maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Sporting Braga - CFR Cluj MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sporting Braga: Hornicek; Gomez, Oliveira, Niakate, Lelo; Horta, Moutinho, Gorby; Zalazar, Victor, Dorgeles

CFR Cluj: Hindrich; Rocha, Ilie, Sinyan, Camora; Djokovic, Fica, Korenica; Nkololo, Munteanu, Postolachi